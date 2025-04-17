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Радулов высказался о победе «Локомотива» в четвёртом матче серии плей-офф с «Авангардом»

Радулов высказался о победе «Локомотива» в четвёртом матче серии плей-офф с «Авангардом»
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о третьей победе в серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-1). Напомним, форвард стал автором победной шайбы в овертайме сегодняшней игры (2:1 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Сделали важный шаг вперёд. Серия идёт до четырёх побед. По факту ничего ещё не сделано. Рад забить, помочь команде, все молодцы.

— Насколько сложно далась сегодня победа?
— Очень сложно. «Авангард» играл здорово, мобилизовался сегодня, действовали активно. Нас, конечно, подтащил вратарь в определённые моменты. Ребята здорово ловили на себя шайбы. То, что и должно быть в играх на вылет, — заявил Радулов на послематчевой пресс-конференции.

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