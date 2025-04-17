Радулов высказался о победе «Локомотива» в четвёртом матче серии плей-офф с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался о третьей победе в серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-1). Напомним, форвард стал автором победной шайбы в овертайме сегодняшней игры (2:1 ОТ).

— Сделали важный шаг вперёд. Серия идёт до четырёх побед. По факту ничего ещё не сделано. Рад забить, помочь команде, все молодцы.

— Насколько сложно далась сегодня победа?

— Очень сложно. «Авангард» играл здорово, мобилизовался сегодня, действовали активно. Нас, конечно, подтащил вратарь в определённые моменты. Ребята здорово ловили на себя шайбы. То, что и должно быть в играх на вылет, — заявил Радулов на послематчевой пресс-конференции.