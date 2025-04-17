Форвард «Спартака» Филин забил «Салавату» с отрицательного угла, бросив с неудобной руки
Поделиться
Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3) 2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4) 3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5) 3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)
На 12-й минуте первого периода нападающий «Спартака» Егор Филин с передачи Андрея Локтионова забросил шайбу с отрицательного угла и с неудобной руки, находясь спиной к воротам. Шайба прошла под щитками голкипера уфимского клуба Александра Самонова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:00
-
18:45
-
18:26
-
18:08
-
17:50
-
17:37
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:12
-
14:00
-
13:45