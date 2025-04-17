Форвард «Спартака» Филин забил «Салавату» с отрицательного угла, бросив с неудобной руки

Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

На 12-й минуте первого периода нападающий «Спартака» Егор Филин с передачи Андрея Локтионова забросил шайбу с отрицательного угла и с неудобной руки, находясь спиной к воротам. Шайба прошла под щитками голкипера уфимского клуба Александра Самонова.

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