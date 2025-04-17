НХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли — 2025

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли — 2025. Полное расписание можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что плей-офф НХЛ начнётся матчами «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии между «Виннипег» и «Сент-Луис» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 1:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Джетс». Первый матч серии между «Даллас» и «Колорадо» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 3:30 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «звёзд».
Пары первого раунда плей-офф на Западе:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».
Пары первого раунда плей-офф на Востоке:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».