НХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли — 2025

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли — 2025. Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что плей-офф НХЛ начнётся матчами «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии между «Виннипег» и «Сент-Луис» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 1:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Джетс». Первый матч серии между «Даллас» и «Колорадо» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 3:30 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «звёзд».

Пары первого раунда плей-офф на Западе:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

Пары первого раунда плей-офф на Востоке:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».