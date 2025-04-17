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Расписание серии Кубка Стэнли — 2025 «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Расписание серии Кубка Стэнли — 2025 «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»
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Стало известно расписание серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Игра №1 — «Вашингтон» — «Монреаль». 22 апреля, 2:00 мск;
Игра №2 — «Вашингтон» — «Монреаль». 24 апреля, 2:00 мск;
Игра №3 — «Монреаль» — «Вашингтон». 26 апреля, 2:00 мск;
Игра №4 — «Монреаль» — «Вашингтон». 28 апреля, 1:30 мск;
Игра №5* — «Вашингтон» — «Монреаль». 1 мая;
Игра №6* — «Монреаль» — «Вашингтон». 3 мая;
Игра №7* — «Вашингтон» — «Монреаль». 5 мая.

* — при необходимости.

Напомним, «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» располагается на восьмой строчке на Востоке.

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