Никитин: «Авангард» заставил «Локомотив» сыграть не лучший матч. Я чувствовал энергетику

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1).

— Молодчики, что выиграли. Но если объективно: соперник заставил нас сыграть не свою лучшую игру. Однако это плей-офф, нужно уметь терпеть в таких моментах.

— Что вы имеете конкретно в виду, говоря о не лучшей игре?

— Знаете, я как бывший хоккеист на лавке чувствую энергетику. Не всегда это на видео заметно. Нейтральные шайбы не выигрывали, это создавало для нас проблемы, потому что приходилось долго отбирать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.