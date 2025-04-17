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Никитин: «Авангард» заставил «Локомотив» сыграть не лучший матч. Я чувствовал энергетику

Никитин: «Авангард» заставил «Локомотив» сыграть не лучший матч. Я чувствовал энергетику
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Молодчики, что выиграли. Но если объективно: соперник заставил нас сыграть не свою лучшую игру. Однако это плей-офф, нужно уметь терпеть в таких моментах.

— Что вы имеете конкретно в виду, говоря о не лучшей игре?
— Знаете, я как бывший хоккеист на лавке чувствую энергетику. Не всегда это на видео заметно. Нейтральные шайбы не выигрывали, это создавало для нас проблемы, потому что приходилось долго отбирать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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