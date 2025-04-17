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Никитин: болельщиков не обманешь, они всё видят сверху. Сегодня арена в Омске была другой

Никитин: болельщиков не обманешь, они всё видят сверху. Сегодня арена в Омске была другой
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1) высказался об энергетике на арене в Омске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Есть ли такой момент, что просела «физика» в концовке?
— Да нет, просто в плей-офф нужно уметь играть тяжёлые матчи. Если ты проснулся с утра и не очень хорошо себя чувствуешь, то дома не остаёшься, а всё равно идёшь на работу. Парни молодцы, что с этим справились.

— Энергетику, о которой вы говорили, почувствовали ещё до матча? И связано ли это с тем, что пока довольно просто даются победы?
— Просто — точно неправильное слово. Говоря об энергетике, я имею в виду трибуны. Болельщиков же не обманешь. Они в хоккее не разбираются прям детально, но сверху видят общую картину. Сегодня арена была другой, это заслуга команды хозяев, но парни справились.

— Есть ли понимание уже сейчас, как настраивать команду на пятый матч, в котором можно закрыть серию?
— Вот о том, что можно закончить серию, точно нельзя думать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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