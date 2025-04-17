Никитин: болельщиков не обманешь, они всё видят сверху. Сегодня арена в Омске была другой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1) высказался об энергетике на арене в Омске.

— Есть ли такой момент, что просела «физика» в концовке?

— Да нет, просто в плей-офф нужно уметь играть тяжёлые матчи. Если ты проснулся с утра и не очень хорошо себя чувствуешь, то дома не остаёшься, а всё равно идёшь на работу. Парни молодцы, что с этим справились.

— Энергетику, о которой вы говорили, почувствовали ещё до матча? И связано ли это с тем, что пока довольно просто даются победы?

— Просто — точно неправильное слово. Говоря об энергетике, я имею в виду трибуны. Болельщиков же не обманешь. Они в хоккее не разбираются прям детально, но сверху видят общую картину. Сегодня арена была другой, это заслуга команды хозяев, но парни справились.

— Есть ли понимание уже сейчас, как настраивать команду на пятый матч, в котором можно закрыть серию?

— Вот о том, что можно закончить серию, точно нельзя думать, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.