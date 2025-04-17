«Сделал то, что и должен». Никитин высказался о победном голе Радулова в овертайме

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1) прокомментировал гол Александра Радулова в овертайме.

— Можно ли сказать, что игра Радулова — это как раз то, для чего его подписали в «Локомотив»?

— Мы даже в раздевалке никого не выделяем. Есть командные победы и командные поражения. Радулов сегодня сделал то, что и должен делать. Но при всём уважении к нему — это командная победа, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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