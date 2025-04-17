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«Сделал то, что и должен». Никитин высказался о победном голе Радулова в овертайме

«Сделал то, что и должен». Никитин высказался о победном голе Радулова в овертайме
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1) прокомментировал гол Александра Радулова в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Можно ли сказать, что игра Радулова — это как раз то, для чего его подписали в «Локомотив»?
— Мы даже в раздевалке никого не выделяем. Есть командные победы и командные поражения. Радулов сегодня сделал то, что и должен делать. Но при всём уважении к нему — это командная победа, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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