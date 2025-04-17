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Василевский — второй в списке главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Василевский — второй в списке главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занимает второе место в списке главных претендентов на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) по версии сайта НХЛ. После опроса журналистов голкипер набрал 63 очка (одно первое место).

Лидером рейтинга стал Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» с 79 очками (15 первых мест). Джейк Эттингер из «Даллас Старз» занял третье место с 33 очками.

Ещё один российский вратарь Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» расположился на седьмом месте, имея в активе шесть очков.

Напомним, Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи» в прошлом сезоне.

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