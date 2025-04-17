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Ги Буше: «Авангард» играл лучше «Локомотива». Отскок не залетел у нас, но залетел у них

Ги Буше: «Авангард» играл лучше «Локомотива». Отскок не залетел у нас, но залетел у них
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Плотный, боевой матч, у нас почти получилось довести его до нужного результата. Считаю, что мы действовали сегодня лучше, чем противник. Мы хорошо начали, второй период не понравился, но хорошо перестроились, в третьем отрезке и в овертайме мы были лучше, но всё закончилось не в нашу пользу.

— Насколько сказалось отсутствие Маклауда?
— Мы не думаем сейчас о Майкле, ему нужно улаживать личные дела. Так что мы думаем только о тех ребятах, которые находятся здесь, и точка. У нас уже были подобные ситуации, когда многие парни были травмированы в регулярке. Те, кто сегодня выступал, могли выиграть сегодняшний матч. Отскок, который не залетел у нас, залетел у соперника, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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