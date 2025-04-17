Ги Буше: самая большая сложность в том, что «Локомотив» никогда сам себе не проигрывает

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения в матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 1-3) рассказал о стиле игры ярославского клуба.
— В первом периоде всего два броска. Насколько довольны действиями команды?
— Я доволен тем, как мы провели первые 10 минут встречи, но не доволен тем, что мы мало бросали и разыгрывали комбинации там, где это не нужно было делать. «Локомотив» же бросал абсолютно со всех точек, они не сомневаются и не медлят, всегда доводят шайбу до ворот. Я говорил ребятам, что это не та команда, которая проигрывает самой себе и саботирует матчи, они действуют очень надёжно и уверенно. Как раз самая большая сложность в том, что «Локомотив» никогда сам себе не проигрывает. Во встрече с такой командой всегда мало голов и много борьбы, и либо ты это принимаешь, либо ты пропал, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 17 апреля 2025
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