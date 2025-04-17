Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: самая большая сложность в том, что «Локомотив» никогда сам себе не проигрывает

Ги Буше: самая большая сложность в том, что «Локомотив» никогда сам себе не проигрывает
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения в матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 1-3) рассказал о стиле игры ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— В первом периоде всего два броска. Насколько довольны действиями команды?
— Я доволен тем, как мы провели первые 10 минут встречи, но не доволен тем, что мы мало бросали и разыгрывали комбинации там, где это не нужно было делать. «Локомотив» же бросал абсолютно со всех точек, они не сомневаются и не медлят, всегда доводят шайбу до ворот. Я говорил ребятам, что это не та команда, которая проигрывает самой себе и саботирует матчи, они действуют очень надёжно и уверенно. Как раз самая большая сложность в том, что «Локомотив» никогда сам себе не проигрывает. Во встрече с такой командой всегда мало голов и много борьбы, и либо ты это принимаешь, либо ты пропал, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше: «Авангард» играл лучше «Локомотива». Отскок не залетел у нас, но залетел у них
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android