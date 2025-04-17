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Берёзкин: все в «Локомотиве» понимали, что уходит контроль игры. Но мы верили друг в друга

Берёзкин: все в «Локомотиве» понимали, что уходит контроль игры. Но мы верили друг в друга
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал победный матч серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

— Выиграли на характере. «Авангард» здорово добавил в третьем периоде, шли в прессинг, доставляли шайбу. Здорово, что мы вырвали победу.

— Во второй половине игры где-то подустали?
— Думаю, что «Авангард» в моменте добавил, трибуны погнали их вперёд. Все на лавке видели, что где-то контроль уходит, но мы верили друг в друга, воевали за каждую шайбу и добились победы.

— Показалось, что гол в овертайме праздновали, как будто вышли уже в полуфинал?
— Нет, мыслей о полуфинале пока никаких. У нас впереди игра в Ярославле, готовимся к ней.

— Сегодня случилось очередное доказательство важности Радулова для «Локомотива»?
— Да, Саня — красавчик. Постоянно даёт эмоции на льду и на скамейке и может решать в таких моментах, — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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