Берёзкин: все в «Локомотиве» понимали, что уходит контроль игры. Но мы верили друг в друга

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин прокомментировал победный матч серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (2:1 ОТ, 3-1).

— Выиграли на характере. «Авангард» здорово добавил в третьем периоде, шли в прессинг, доставляли шайбу. Здорово, что мы вырвали победу.

— Во второй половине игры где-то подустали?

— Думаю, что «Авангард» в моменте добавил, трибуны погнали их вперёд. Все на лавке видели, что где-то контроль уходит, но мы верили друг в друга, воевали за каждую шайбу и добились победы.

— Показалось, что гол в овертайме праздновали, как будто вышли уже в полуфинал?

— Нет, мыслей о полуфинале пока никаких. У нас впереди игра в Ярославле, готовимся к ней.

— Сегодня случилось очередное доказательство важности Радулова для «Локомотива»?

— Да, Саня — красавчик. Постоянно даёт эмоции на льду и на скамейке и может решать в таких моментах, — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.