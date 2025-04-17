Установлен новый рекорд посещаемости матчей ХК «Спартак»
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Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3) 2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4) 3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5) 3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4) 4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)
Как сообщает пресс-служба московского клуба, данную игру посетили 11 833 зрителя, и это новый рекорд посещаемости матчей ХК «Спартак».
В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.
Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.
* при необходимости.
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