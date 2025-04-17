Установлен новый рекорд посещаемости матчей ХК «Спартак»

Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, данную игру посетили 11 833 зрителя, и это новый рекорд посещаемости матчей ХК «Спартак».

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.