«Виннипег» продлил контракт с защитником Пионком на общую сумму $ 42 млн

«Виннипег» продлил контракт с защитником Нилом Пионком на общую сумму $ 42 млн. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на шесть лет с кэпхитом в $ 7 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2025/2026.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Пионка 39 (10+29) очков с показателем полезности «+20» в 69 матчах.

Пионк пришёл в НХЛ незадрафтованным свободным агентом, подписавшим контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2017 году. Всего за карьеру в НХЛ игрок обороны провёл 536 матчей, набрав 256 (44+212) очков и 296 штрафных минут.

Напомним, «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка текущего сезона.