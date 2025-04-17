Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» продлил контракт с защитником Пионком на общую сумму $ 42 млн

«Виннипег» продлил контракт с защитником Пионком на общую сумму $ 42 млн
Комментарии

«Виннипег» продлил контракт с защитником Нилом Пионком на общую сумму $ 42 млн. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на шесть лет с кэпхитом в $ 7 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2025/2026.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Пионка 39 (10+29) очков с показателем полезности «+20» в 69 матчах.

Пионк пришёл в НХЛ незадрафтованным свободным агентом, подписавшим контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2017 году. Всего за карьеру в НХЛ игрок обороны провёл 536 матчей, набрав 256 (44+212) очков и 296 штрафных минут.

Напомним, «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка текущего сезона.

Материалы по теме
«Виннипег» после поражения «Вашингтона» стал обладателем Президентского кубка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android