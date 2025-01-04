«Спартак» дома крупно выиграл у «Салавата» и одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ

В Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых.

На девятой минуте первого периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова открыл счёт во встрече. Через 35 секунд Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Егор Филин с передачи Андрея Локтионова сделал счёт 3:0.

На 37-й секунде второго периода Джош Ливо с передач Скотта Уилсона и Шелдона Ремпала забросил первую шайбу гостей в игре. На 11-й минуте периода Динар Хафизуллин с передачи Александра Хмелевски сократил отставание «Салавата Юлаева» до минимума.

На восьмой минуте третьего периода Иван Морозов с передачи Адама Ружички сделал счёт 4:2. За две минуты до конца третьего периода Адам Ружичка забросил пятую шайбу хозяев в игре. Спустя 34 секунды Александр Беляев установил окончательный счёт во встрече.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.