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«Безобразие». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о работе судей в игре со «Спартаком»

«Безобразие». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о работе судей в игре со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о работе судей в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:6, 1-3).

«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды «в кровь» бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», — заявил Козлов на послематчевом интервью.

Отметим, что в игре «Спартак» получил 14 минут штрафа, «Салават Юлаев» — 12 минут.

Напомним, в Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых.

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