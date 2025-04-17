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«Давай в Уфе добьём их». Иван Морозов — о победе «Спартака» над «Салаватом»

«Давай в Уфе добьём их». Иван Морозов — о победе «Спартака» над «Салаватом»
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Нападающий «Спартака» Иван Морозов после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1) в победной раздевалке красно-белых высказался о следующей игре в Уфе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

«Давай в Уфе добьём их», — заявил Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых. Следующая игра серии состоится в Уфе 19 апреля.

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