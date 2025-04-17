«Давай в Уфе добьём их». Иван Морозов — о победе «Спартака» над «Салаватом»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов после победного матча серии Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1) в победной раздевалке красно-белых высказался о следующей игре в Уфе.

«Давай в Уфе добьём их», — заявил Морозов.

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Напомним, в Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых. Следующая игра серии состоится в Уфе 19 апреля.