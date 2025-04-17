Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3).

— Горжусь своей командой, как она играла, билась, несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались. Всё.

— Есть комментарии по судейству? Как вы оцените его сегодня? Было много удалений у обеих команд.

— Считаю, сегодня это и решило исход матча.

— Именно судейство?

— Вот эти ситуации, в которых они принимали решения.

— Чего не хватило в третьем периоде, чтобы продолжить начатое во втором?

— Потом пошли странные удаления, ритм игры сразу потерялся.

— Счёт 1-3, какие мысли перед следующим матчем?

— Следующая игра — дома, перед нашими болельщиками. Мы должны выходить и играть, как делали весь сезон, с сердцем и характером.

— Есть уверенность, что вернётесь в Москву?

— Всё зависит от нас, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.