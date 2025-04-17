Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3).
— Горжусь своей командой, как она играла, билась, несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались. Всё.
— Есть комментарии по судейству? Как вы оцените его сегодня? Было много удалений у обеих команд.
— Считаю, сегодня это и решило исход матча.
— Именно судейство?
— Вот эти ситуации, в которых они принимали решения.
— Чего не хватило в третьем периоде, чтобы продолжить начатое во втором?
— Потом пошли странные удаления, ритм игры сразу потерялся.
— Счёт 1-3, какие мысли перед следующим матчем?
— Следующая игра — дома, перед нашими болельщиками. Мы должны выходить и играть, как делали весь сезон, с сердцем и характером.
— Есть уверенность, что вернётесь в Москву?
— Всё зависит от нас, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 апреля 2025
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