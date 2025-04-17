Козлов — после 2:6: Самонов бился, был с нами. Сегодня не хотел его менять

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) ответил на вопрос, почему штаб не заменил вратаря Александра Самонова.

— Показалось, Самонов не попал в игру. Была мысль его поменять?

— Мы играли «три на пять», такое стечение обстоятельств… Решения, которые принимали, повлияли на исход встречи. Саню сегодня не хотел менять. Он бился, всё нормально, он был с нами. И команда действовала хорошо, билась друг за друга. Нам нужно это перенести на следующие матчи, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.