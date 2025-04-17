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Козлов — после 2:6: Самонов бился, был с нами. Сегодня не хотел его менять

Козлов — после 2:6: Самонов бился, был с нами. Сегодня не хотел его менять
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) ответил на вопрос, почему штаб не заменил вратаря Александра Самонова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— Показалось, Самонов не попал в игру. Была мысль его поменять?
— Мы играли «три на пять», такое стечение обстоятельств… Решения, которые принимали, повлияли на исход встречи. Саню сегодня не хотел менять. Он бился, всё нормально, он был с нами. И команда действовала хорошо, билась друг за друга. Нам нужно это перенести на следующие матчи, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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