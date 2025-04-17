Козлов: «Салават» почувствовал кровь, забив два в большинстве. И нас вовремя остановили

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) заявил о нервозности в команде.

— Было видно, что в первом периоде команда нервничала. Есть скованность?

— Нервозность присутствует. Это плей-офф, каждая игра важна. Ребята с этим борются. Но не будь удалений, где они забили два гола, кто знает, как бы всё повернулось. И не оставь нас «три на четыре», кто знает, как бы всё повернулось. Когда мы забили два гола в большинстве, мы почувствовали кровь. И нас вовремя остановили, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.