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«Давайте, не заводите меня». Козлов эмоционально высказался о судействе

«Давайте, не заводите меня». Козлов эмоционально высказался о судействе
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) ответил на вопросы о работе судей во встрече.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— У «Спартака» даже больше минут штрафа, у них могла быть такая же претензия.
— Вы же меня спрашиваете, я вам отвечаю. Говорю своё мнение, придёт тренер «Спартака» — скажет своё мнение. Много было нюансов, которые в прошлых матчах не свистелись, а сейчас свистятся. Давайте, не заводите меня.

— Я к тому, что в обе стороны это было.
— Это вам показалось.

— Меньшинство — беда, почему так?
— Ребята мастеровитые, хорошо исполняют, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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