«Давайте, не заводите меня». Козлов эмоционально высказался о судействе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) ответил на вопросы о работе судей во встрече.

— У «Спартака» даже больше минут штрафа, у них могла быть такая же претензия.

— Вы же меня спрашиваете, я вам отвечаю. Говорю своё мнение, придёт тренер «Спартака» — скажет своё мнение. Много было нюансов, которые в прошлых матчах не свистелись, а сейчас свистятся. Давайте, не заводите меня.

— Я к тому, что в обе стороны это было.

— Это вам показалось.

— Меньшинство — беда, почему так?

— Ребята мастеровитые, хорошо исполняют, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.