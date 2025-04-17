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Козлов: у Цулыгина серьёзное повреждение, посмотрим, сможет ли он сыграть в Уфе

Козлов: у Цулыгина серьёзное повреждение, посмотрим, сможет ли он сыграть в Уфе
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) рассказал о состоянии защитника Ярослава Цулыгина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— Цулыгина не было в заявке, это последствия столкновения?
— Да.

— Он сможет сыграть дома?
— Будем смотреть, у него серьёзное повреждение.

— Как у «Салавата» с физикой?
— Сейчас уже дело не в физике, а в характере. Второй раунд, все команды играют с полной самоотдачей. Дело не в этом, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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