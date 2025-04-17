Козлов: у Цулыгина серьёзное повреждение, посмотрим, сможет ли он сыграть в Уфе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в четвёртом матче серии Кубка Гагарина — 2025 от «Спартака» (2:6, 1-3) рассказал о состоянии защитника Ярослава Цулыгина.

— Цулыгина не было в заявке, это последствия столкновения?

— Да.

— Он сможет сыграть дома?

— Будем смотреть, у него серьёзное повреждение.

— Как у «Салавата» с физикой?

— Сейчас уже дело не в физике, а в характере. Второй раунд, все команды играют с полной самоотдачей. Дело не в этом, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.