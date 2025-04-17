«Не хотели видеть дежавю». Жамнов — о победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победной игре серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1).

— Не было чувства дежавю — 3:0, потом 3:2?

— Говорили в перерыве, что не хотим видеть дежавю. Но произошло удаление — и сразу гол. Видно было по ребятам, что эмоции чуть ушли. Но правильно сыграли «пять на пять». Сегодня спецбригады и у нас, и у них сделали своё дело, забили голы. Но в целом надо убирать это, когда ведём в счёте и чуть упускаем инициативу.

— В этой серии большинство работает хорошо. Натренировали?

— Тренируем это, работаем в этом направлении. В плей-офф спецбригады многое решает. Я вижу прогресс, игроки тоже видят, это сказывается на результате. Когда игра туда-сюда и забиваешь в большинстве, это чуть успокаивает пыл соперника, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.