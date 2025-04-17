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«Не хотели видеть дежавю». Жамнов — о победе над «Салаватом Юлаевым»

«Не хотели видеть дежавю». Жамнов — о победе над «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победной игре серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— Не было чувства дежавю — 3:0, потом 3:2?
— Говорили в перерыве, что не хотим видеть дежавю. Но произошло удаление — и сразу гол. Видно было по ребятам, что эмоции чуть ушли. Но правильно сыграли «пять на пять». Сегодня спецбригады и у нас, и у них сделали своё дело, забили голы. Но в целом надо убирать это, когда ведём в счёте и чуть упускаем инициативу.

— В этой серии большинство работает хорошо. Натренировали?
— Тренируем это, работаем в этом направлении. В плей-офф спецбригады многое решает. Я вижу прогресс, игроки тоже видят, это сказывается на результате. Когда игра туда-сюда и забиваешь в большинстве, это чуть успокаивает пыл соперника, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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