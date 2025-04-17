Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии травмированного Вишневского

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о состоянии защитника Дмитрия Вишневского, получившего травму во втором периоде третьего матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (4:2) 15 апреля.
— Каково состояние Вишневского?
— Он — боевая единица. На льду пока не может, поэтому с нами на лавке. Так что у него сегодня дебют как тренера. Пока не могу сказать, доктора наблюдают, но в ближайшей игре мы его не увидим, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сегодня, 17 апреля, в Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых.
- 17 апреля 2025
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