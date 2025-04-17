«Не буду обсуждать судейство». Жамнов — об удалениях в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не стал обсуждать судейство в победной игре серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1).
— Много удалений для плей-офф, есть проблемы в дисциплине, или сегодня был такой уровень судейства?
— Не буду обсуждать судейство, просто скажу: когда на кону стоит очень многое, иногда эмоции перехлёстывают. Не сказал бы, что у нас команда с большим опытом плей-офф. Есть нюансы, когда из-за эмоций ребята делают ненужные вещи. Но это опыт, и он приходит не сразу. Работаем в этом направлении. Борьбы было много, очень быстрые команды, бывает, игроки не успевают, и происходят задержки, удаления ненужные.
— Почему решили поставить Иванова?
— Мы же тоже смотрим, против кого мы играем. Очень много агрессии на пятак, на ворота.
— Как нужно сыграть в Уфе, ведь «Салават» побежит вперёд?
— Завтра обсудим. Следующая игра у них дома, у них, если не ошибаюсь, лучший рекорд за сезон в домашних встречах. Будем готовиться, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 апреля 2025
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:00