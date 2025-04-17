Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не буду обсуждать судейство». Жамнов — об удалениях в матче с «Салаватом»

«Не буду обсуждать судейство». Жамнов — об удалениях в матче с «Салаватом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не стал обсуждать судейство в победной игре серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)     4:2 Морозов (Ружичка) – 47:12 (5x4)     5:2 Ружичка (Миронов) – 58:04 (en)     6:2 Беляев (Мансуров, Зайцев) – 58:38 (5x5)    

— Много удалений для плей-офф, есть проблемы в дисциплине, или сегодня был такой уровень судейства?
— Не буду обсуждать судейство, просто скажу: когда на кону стоит очень многое, иногда эмоции перехлёстывают. Не сказал бы, что у нас команда с большим опытом плей-офф. Есть нюансы, когда из-за эмоций ребята делают ненужные вещи. Но это опыт, и он приходит не сразу. Работаем в этом направлении. Борьбы было много, очень быстрые команды, бывает, игроки не успевают, и происходят задержки, удаления ненужные.

— Почему решили поставить Иванова?
— Мы же тоже смотрим, против кого мы играем. Очень много агрессии на пятак, на ворота.

— Как нужно сыграть в Уфе, ведь «Салават» побежит вперёд?
— Завтра обсудим. Следующая игра у них дома, у них, если не ошибаюсь, лучший рекорд за сезон в домашних встречах. Будем готовиться, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии травмированного Вишневского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android