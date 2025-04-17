«Не буду обсуждать судейство». Жамнов — об удалениях в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не стал обсуждать судейство в победной игре серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (6:2, 3-1).

— Много удалений для плей-офф, есть проблемы в дисциплине, или сегодня был такой уровень судейства?

— Не буду обсуждать судейство, просто скажу: когда на кону стоит очень многое, иногда эмоции перехлёстывают. Не сказал бы, что у нас команда с большим опытом плей-офф. Есть нюансы, когда из-за эмоций ребята делают ненужные вещи. Но это опыт, и он приходит не сразу. Работаем в этом направлении. Борьбы было много, очень быстрые команды, бывает, игроки не успевают, и происходят задержки, удаления ненужные.

— Почему решили поставить Иванова?

— Мы же тоже смотрим, против кого мы играем. Очень много агрессии на пятак, на ворота.

— Как нужно сыграть в Уфе, ведь «Салават» побежит вперёд?

— Завтра обсудим. Следующая игра у них дома, у них, если не ошибаюсь, лучший рекорд за сезон в домашних встречах. Будем готовиться, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.