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Нападающий Марат Хуснутдинов заявил о желании остаться в «Бостон Брюинз»

Нападающий Марат Хуснутдинов заявил о желании остаться в «Бостон Брюинз»
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Российский нападающий Марат Хуснутдинов заявил о желании остаться в «Бостон Брюинз».

«Марат Хуснутдинов назвал Бостон идеальным городом и командой для себя. Он также сказал, что Никита Задоров был тем, кто сделал его переход лёгким: «Он помог со всем, что мне было нужно». Марат хочет подписать здесь новый контракт», — написал журналист Тай Андерсон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Хуснутдинов пополнил состав «Бостона» 7 марта после обмена из «Миннесоты Уайлд». В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Марат провёл 75 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

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