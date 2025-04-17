Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 17 апреля 2025 года

Сегодня, 17 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего было запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников.
В Москве завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу красно-белых.
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 3-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1-2.
- 17 апреля 2025
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