«Два десятилетия показываем, что мы довольно хорошие игроки». Овечкин — о Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о противостоянии с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Когда мы пришли в лигу, здесь была другая система, другой стиль игры. Два десятилетия мы трансформируемся, чтобы оставаться на том же уровне и показывать, мы довольно хорошие игроки (смеётся).

Первые пару лет между нами действительно была борьба, мы не знали друг друга. Но потом были Матчи всех звёзд, где мы проводили время вместе. После этого начали больше уважать друг друга как на льду, так и за его пределами. Ценю, что он поздравил меня с рекордом. Если с кем-то из нас что-то происходит, мы всегда общаемся, поздравляем друг друга. Если он побьёт какой-нибудь рекорд, я всегда поздравлю его, скажу, чтобы он продолжал в том же духе.

Мы пришли в НХЛ в одно время, поэтому тот факт, что мы вместе побили различные рекорды Гретцки, является особенным. У нас хорошая дружба и взаимное уважение друг к другу», — приводит слова Овечкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.