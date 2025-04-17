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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 17 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 17 апреля 2025 года
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Сегодня, 16 апреля, прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
2 : 5
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Опалев, Чефанов) – 13:19 (5x5)     0:2 Кирсанов (Минаев, Уткин) – 25:40 (5x5)     1:2 Липанов (Удот, Зиновьев) – 41:02 (5x4)     1:3 Орлович-Грудков (Виноградов, Александров) – 41:53 (5x5)     1:4 Орлович-Грудков (Варлаков, Виноградов) – 52:59 (4x4)     2:4 Иванов (Юсупов, Удот) – 57:21 (5x4)     2:5 Виноградов (Кирсанов, Конюшков) – 59:41 (en)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Химик
Воскресенск
0:1 Соловьёв (Чезганов) – 09:14 (5x5)     0:2 Егоров (Соловьёв, Кровяков) – 16:29 (5x5)     1:2 Смирнов (Кузьмин, Яруллин) – 32:03 (5x4)     2:2 Барабанов (Смирнов, Дишковский) – 39:21 (5x4)     3:2 Гребенщиков (Осипов) – 40:55 (5x5)     4:2 Осипов (Кабуш) – 52:58 (5x4)     4:3 Соловьёв (Кровяков) – 57:21 (5x5)    

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-4;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-2;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3-1;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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