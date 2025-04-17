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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 17 апреля 2025 года

Сегодня, 17 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:

Восточная конференция:

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-2;

«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.

Западная конференция:

МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-1;

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.