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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 17 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 17 апреля 2025 года
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Сегодня, 17 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
17 апреля 2025, четверг. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 4
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Ядыкин (Малов) – 16:03 (5x5)     1:1 Блинов (Крюков, Наумов) – 34:22 (5x5)     2:1 Воронин (Гржелецкий, Петров) – 35:07 (5x4)     2:2 Сысоев (Власенко, Малов) – 42:36 (5x5)     2:3 Корзин (Курьянов, Казанцев) – 51:34 (5x5)     3:3 Гржелецкий (Щеглов, Крюков) – 59:12 (5x5)     3:4 Голоднюк (Заикин) – 62:43 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
17 апреля 2025, четверг. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Гуревич (Криванков) – 14:21 (5x4)     1:1 Свищёв (Чесноков) – 46:24 (5x5)     2:1 Мельников (Пугачёв, Фёдоров) – 51:55 (5x5)    

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:

Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-2;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.

Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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