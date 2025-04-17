Р. Буше: на кону весь сезон «Авангарда». Мы должны отреагировать на сложившуюся ситуацию

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение в матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом» (1:2 ОТ, 1-3).
— Не так много ярких событий в матче. Победила команда, проявившая большее терпения. Такой неудачный отскок в овертайме. Мой гол? Мы выступали в большинстве, партнёры здорово разыграли, у нас не так часто это получается в плей-офф.
— Ощущалось, что «Локомотив» стал проседать в движении во второй половине встречи?
— Мы хорошо начали, хорошо играли в концовке и в овертайме, создавали моменты и шли вперёд. К сожалению, не получилось забить ещё один гол.
— Нет ли опустошения после такого поражения?
— Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон. Нам нужно должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 17 апреля 2025
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