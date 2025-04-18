Набиев влетал в ворота, фанаты бурно поддерживали «Спартак». Фото победы красно-белых

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17 апреля в Москве прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Уже к 12-й минуте матча счёт стал 3:0 в пользу хозяев льда. В составе «Спартака» отличились Иван Морозов, Михаил Мальцев и Егор Филин.

В начале второго периода «Салавату Юлаеву» удалось сократить отставание до минимума. Шайбы забросили Джош Ливо и Динар Хафизуллин.

Однако третий отрезок матча вновь остался за «Спартаком». Голами отметились Иван Морозов, Адам Ружичка и Александр Беляев.

Пятый матч серии состоится в Уфе 19 апреля.