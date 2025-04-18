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«Питтсбург» в матче с «Вашингтоном» провёл церемонию в честь рекорда Овечкина

«Питтсбург» в матче с «Вашингтоном» провёл церемонию в честь рекорда Овечкина
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. Во время первого периода «Питтсбург» провёл церемонию, в честь рекорда российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина, который побил рекорд по голам Уэйна Гретцки в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.

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