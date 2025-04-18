«Питтсбург» в матче с «Вашингтоном» провёл церемонию в честь рекорда Овечкина

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. Во время первого периода «Питтсбург» провёл церемонию, в честь рекорда российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина, который побил рекорд по голам Уэйна Гретцки в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.