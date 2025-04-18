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Сергачёв — о жизни в Юте: это мой дом, мог бы остаться здесь после завершения карьеры

Сергачёв — о жизни в Юте: это мой дом, мог бы остаться здесь после завершения карьеры
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв высказался о жизни в США.

«Это мой дом. Мне нравится, как мы прогрессируем как команда… для меня это захватывающе. Мы не стоим на месте. Я люблю это место… Я мог бы жить здесь после завершения карьеры. Мне здесь очень нравится», — приводит слова Сергачёва Коул Бэгли на личной странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Сергачёв принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и 38 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 63 гола и 247 результативных передач в 552 играх.

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