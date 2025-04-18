Александр Овечкин забил 897-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.