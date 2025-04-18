Александр Овечкин забил 897-й гол в карьере в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль) – 49:01
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».
Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
04:03
-
03:46
-
03:20
-
02:44
- 17 апреля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:11