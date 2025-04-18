Александр Овечкин обошёл Горди Хоу по голам во вторых периодах

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин забил 293-й гол во втором периоде и превзошёл по этому показателю Горди Хоу. Больше всего голов во втором периоде забивал только Уэйн Гретцки (315).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».