Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин обошёл Горди Хоу по голам во вторых периодах

Александр Овечкин обошёл Горди Хоу по голам во вторых периодах
Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль) – 49:01    

На момент написания новости завершился второй. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин забил 293-й гол во втором периоде и превзошёл по этому показателю Горди Хоу. Больше всего голов во втором периоде забивал только Уэйн Гретцки (315).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Материалы по теме
Овимания в столице Америки! Рекорд Овечкина празднуют с размахом
Видео
Овимания в столице Америки! Рекорд Овечкина празднуют с размахом
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android