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«Рейнджерс» с Панариным крупно обыграли «Тампу», у Шестёркина — шат-аут

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Рейнджерс» забивали Винсент Трочек, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад (дважды). Голкипер Игорь Шёстёркин оформил шат-аут, отразив 27 бросков. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ранее «Тампа» гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ, а «Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата не попали в борьбу за Кубок Стэнли.