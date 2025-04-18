Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
За «Баффало» забивали Алекс Так, Пейтон Кребс, Джек Куинн, Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклауд.
В составе «Филадельфии» дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков и ещё по разу забивали Тайсон Фёрстер и Бобби Бринк. Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Ранее «Баффало» и «Филадельфия» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Победителем Президентского кубка стал «Виннипег Джетс», который записал в свой актив 116 очков.
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