Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
В составе победителей дубль оформил Брайан Раст и ещё по одной шайбе забросили Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен и Филип Томасино. Российские нападающие Евгений Малкин и Василий Пономарёв не отметились результативными действиями.
За «Вашингтон» забивали Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Александр Алексеев не записал на свой счёт результативных действий.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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