Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Брайан Раст и ещё по одной шайбе забросили Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен и Филип Томасино. Российские нападающие Евгений Малкин и Василий Пономарёв не отметились результативными действиями.

За «Вашингтон» забивали Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Александр Алексеев не записал на свой счёт результативных действий.

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