Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для игроков в возрасте 39+

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ 56-летней давности по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу. В выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:5) 39-летний Овечкин записал на свой счёт 44-ю заброшенную шайбу в регулярном сезоне — 2024/2025.

Такое же количество голов 40-летний Горди Хоу забил в регулярном сезоне-1968/1969.

По итогам регулярного чемпионата — 20024/2025 на счету Александра Овечкина 44 шайбы и 29 результативных передач (73 очка), всего за карьеру в НХЛ — 897 шайб и 726 передач (1623 очка).

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