Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для игроков в возрасте 39+
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ 56-летней давности по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу. В выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:5) 39-летний Овечкин записал на свой счёт 44-ю заброшенную шайбу в регулярном сезоне — 2024/2025.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
Такое же количество голов 40-летний Горди Хоу забил в регулярном сезоне-1968/1969.
По итогам регулярного чемпионата — 20024/2025 на счету Александра Овечкина 44 шайбы и 29 результативных передач (73 очка), всего за карьеру в НХЛ — 897 шайб и 726 передач (1623 очка).
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
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