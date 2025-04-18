Шайба Воронкова и пас Марченко помогли «Коламбусу» разгромить «Айлендерс»

В ночь с 17 на 18 апреля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победа со счётом 6:1 осталась за хозяевами площадки.
В составе «Коламбуса» отличились российские нападающие Дмитрий Воронков, на счету которого третья шайба «Блю Джекетс» на 31-й минуте, и Кирилл Марченко, оформивший ассист на 38-й минуте. Остальные голы «Коламбуса» забили Коул Силлинджер, Данте Фаббро, Шон Курали, Зак Веренски и Адам Фантилли, единственная шайба «Айлендерс» на счету Хадсона Фэшинга.
«Блю Джекетс» с 89 очками финишировали на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, отстав на два очка от зоны плей-офф. «Айлендерс» набрали 82 очка и закончили сезон на 12-м месте Востока.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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