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«Оттава» обыграла «Каролину» в матче НХЛ с 12 шайбами, на счету Свечникова гол+пас

«Оттава» обыграла «Каролину» в матче НХЛ с 12 шайбами, на счету Свечникова гол+пас
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Годетт (Казинс) – 11:55     2:0 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 16:35 (pp)     3:0 Пинто (Амадио, Грейг) – 17:22     3:1 Котканиеми (Свечников, Холл) – 17:33     3:2 Бриндамор (Каррье, Морроу) – 19:18     3:3 Свечников (Стэнковен, Гостисбер) – 20:50 (pp)     3:4 Рослович – 24:05     3:5 Джост (Холл) – 26:32     4:5 Годетт (Штюцле) – 44:16     5:5 Батерсон (Зеттерлунд, Козенс) – 50:00     6:5 Батерсон (Штюцле, Козенс) – 53:38 (pp)     7:5 Штюцле (Сандерсон, Клевен) – 58:48 (pp)    

В составе победителей голами отметились Адам Годетт (дубль), Дилан Козенс, Шейн Пинто, Дрейк Батерсон (дубль) и Тим Штюцле. За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми, Джек Рослович, Тайсон Джост, Скайлер Бриндамор и российский нападающий Андрей Свечникрв, также оформивший результативную передачу.

Команды завершили свои выступления в регулярном чемпионате НХЛ. На первой стадии плей-офф «Оттава» сыграет с «Торонто», а «Каролина» встретится с «Нью-Джерси».

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