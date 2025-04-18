«Оттава» обыграла «Каролину» в матче НХЛ с 12 шайбами, на счету Свечникова гол+пас

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе победителей голами отметились Адам Годетт (дубль), Дилан Козенс, Шейн Пинто, Дрейк Батерсон (дубль) и Тим Штюцле. За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми, Джек Рослович, Тайсон Джост, Скайлер Бриндамор и российский нападающий Андрей Свечникрв, также оформивший результативную передачу.

Команды завершили свои выступления в регулярном чемпионате НХЛ. На первой стадии плей-офф «Оттава» сыграет с «Торонто», а «Каролина» встретится с «Нью-Джерси».