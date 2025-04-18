Кросби в 15-й раз стал самым результативным в «Питтсбурге» и уступает лишь Гретцки и Хоу
Поделиться
37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» нападающий Сидни Кросби в 15-й раз в своей карьере стал самым результативным игроком своей команды по итогам регулярного сезона. На счету Кросби 91 (33+58) очко, его ближайший преследователь Рикард Ракелль набрал 70 (35+35) очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
Тем самым Кросби вошёл в тройку лучших игроков в истории НХЛ по числу таких сезонов, догнав Анже Копитара, который становился лучшим бомбардиром «Лос-Анджелес Кингз» также 15 раз. Больше регулярных сезонов с лучшим показателем по очкам в своих командах за всю историю лиги проводили только Уэйн Гретцки (19) и Горди Хоу (17), сообщает пресс-служба НХЛ.
Видео: Сидни Кросби показывает уникальную точность броска
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
06:05
-
05:46
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:39
-
04:32
-
04:03
-
03:46
-
03:20
-
02:44
- 17 апреля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:02
-
21:56
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
21:00