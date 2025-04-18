Кросби в 15-й раз стал самым результативным в «Питтсбурге» и уступает лишь Гретцки и Хоу

37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» нападающий Сидни Кросби в 15-й раз в своей карьере стал самым результативным игроком своей команды по итогам регулярного сезона. На счету Кросби 91 (33+58) очко, его ближайший преследователь Рикард Ракелль набрал 70 (35+35) очков.

Тем самым Кросби вошёл в тройку лучших игроков в истории НХЛ по числу таких сезонов, догнав Анже Копитара, который становился лучшим бомбардиром «Лос-Анджелес Кингз» также 15 раз. Больше регулярных сезонов с лучшим показателем по очкам в своих командах за всю историю лиги проводили только Уэйн Гретцки (19) и Горди Хоу (17), сообщает пресс-служба НХЛ.

Видео: Сидни Кросби показывает уникальную точность броска