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Кросби в 15-й раз стал самым результативным в «Питтсбурге» и уступает лишь Гретцки и Хоу

Кросби в 15-й раз стал самым результативным в «Питтсбурге» и уступает лишь Гретцки и Хоу
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37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» нападающий Сидни Кросби в 15-й раз в своей карьере стал самым результативным игроком своей команды по итогам регулярного сезона. На счету Кросби 91 (33+58) очко, его ближайший преследователь Рикард Ракелль набрал 70 (35+35) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    

Тем самым Кросби вошёл в тройку лучших игроков в истории НХЛ по числу таких сезонов, догнав Анже Копитара, который становился лучшим бомбардиром «Лос-Анджелес Кингз» также 15 раз. Больше регулярных сезонов с лучшим показателем по очкам в своих командах за всю историю лиги проводили только Уэйн Гретцки (19) и Горди Хоу (17), сообщает пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Сидни Кросби показывает уникальную точность броска

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