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Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он выиграл «Арт Росс» второй раз подряд

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он выиграл «Арт Росс» второй раз подряд
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного сезона — 2024/2025. На его счету 121 очко (37+84), ближайший преследователь Кучерова форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 116 очков (32+84).

31-летний Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» (приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ) в третий раз за карьеру и второй раз подряд. В прошлом сезоне российский форвард стал лучшим с показателем 144 очка (44+100), в сезоне-2018/2019 — с показателем 128 очков (41+87).

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