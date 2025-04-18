Василевский и Шестёркин вошли в топ-3 вратарей сезона НХЛ по числу «сухих» матчей
Поделиться
Российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») по итогам регулярного сезона НХЛ — 2024/2025 разделили второе место в лиге по количеству шат-аутов. На счету обоих вратарей по шесть «сухих» матчей, при этом Шестёркин свой шестой шат-аут оформил в заключительной игре регулярного чемпионата с «Тампой» (4:0, Василевский не играл).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Трочек (Миллер) – 21:02 (sh) 2:0 Крайдер (Зибанеджад, Кайлли) – 44:02 3:0 Зибанеджад (Миллер) – 52:50 4:0 Зибанеджад (Крайдер) – 56:24
Лучшим в лиге по этому показателю с восемью «сухими» матчами стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский с пятью шат-аутами разделил места с четвёртого по шестое с Дарси Кемпером («Лос-Анджелес Кингз») и Филипом Густавссоном («Миннесота Уайлд»).
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
07:28
-
07:17
-
07:17
-
07:09
-
06:52
-
06:05
-
05:46
-
05:33
-
04:55
-
04:43
-
04:39
-
04:32
-
04:03
-
03:46
-
03:20
-
02:44
- 17 апреля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:02
-
21:56