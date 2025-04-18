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Василевский и Шестёркин вошли в топ-3 вратарей сезона НХЛ по числу «сухих» матчей

Василевский и Шестёркин вошли в топ-3 вратарей сезона НХЛ по числу «сухих» матчей
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Российские голкиперы Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») по итогам регулярного сезона НХЛ — 2024/2025 разделили второе место в лиге по количеству шат-аутов. На счету обоих вратарей по шесть «сухих» матчей, при этом Шестёркин свой шестой шат-аут оформил в заключительной игре регулярного чемпионата с «Тампой» (4:0, Василевский не играл).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Трочек (Миллер) – 21:02 (sh)     2:0 Крайдер (Зибанеджад, Кайлли) – 44:02     3:0 Зибанеджад (Миллер) – 52:50     4:0 Зибанеджад (Крайдер) – 56:24    

Лучшим в лиге по этому показателю с восемью «сухими» матчами стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский с пятью шат-аутами разделил места с четвёртого по шестое с Дарси Кемпером («Лос-Анджелес Кингз») и Филипом Густавссоном («Миннесота Уайлд»).

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