Видео 897-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 897-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив собственный снайперский рекорд. В ночь с 17 на 18 апреля мск капитан «Кэпиталз» отличился в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08 1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54 2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp) 3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56 3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp) 4:2 Хайнен – 48:46 (sh) 5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 37-й минуте игры Овечкин реализовал большинство фирменным броском в касание из точки рядом с левым кругом вбрасывания, установив текущий счёт 3:2 в пользу «Питтсбурга».
По итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 на счету Александра Овечкина 44 шайбы и 29 результативных передач (73 очка), всего за карьеру в НХЛ — 897 шайб и 726 передач (1623 очка).
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