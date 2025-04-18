Видео 897-й шайбы Александра Овечкина в НХЛ

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 897-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив собственный снайперский рекорд. В ночь с 17 на 18 апреля мск капитан «Кэпиталз» отличился в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 37-й минуте игры Овечкин реализовал большинство фирменным броском в касание из точки рядом с левым кругом вбрасывания, установив текущий счёт 3:2 в пользу «Питтсбурга».

По итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 на счету Александра Овечкина 44 шайбы и 29 результативных передач (73 очка), всего за карьеру в НХЛ — 897 шайб и 726 передач (1623 очка).