«Калгари» разгромил «Лос-Анджелес» в заключительной игре регулярного сезона НХЛ

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В ночь с 17 на 18 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025 между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе «Калгари» результативным пасом отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Шайбы в составе «Флэймз» забрасывали Назем Кадри (дубль), Сэм Мортон, Зэйн Парех и Микаэль Баклунд, гол престижа «Кингз» на счету Тэйлора Уорда.

«Калгари» завершил сезон на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 96 очков и уступив «Сент-Луис Блюз» при равенстве очков по дополнительным показателям. «Лос-Анджелес» со 105 очками окончил регулярку на четвёртом месте Запада и в первом раунде плей-офф сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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