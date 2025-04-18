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Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз, результат матча 18 апреля 2025, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

«Калгари» разгромил «Лос-Анджелес» в заключительной игре регулярного сезона НХЛ
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В ночь с 17 на 18 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025 между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Клапка, Пахал) – 22:15     0:2 Мортон (Ломберг, Хант) – 46:05     0:3 Кадри (Хант, Шарангович) – 47:28     0:4 Парех (Баклунд) – 48:24     0:5 Баклунд (Коронато) – 51:35     1:5 Уорд (Спенс, Кларк) – 53:49 (pp)    

В составе «Калгари» результативным пасом отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Шайбы в составе «Флэймз» забрасывали Назем Кадри (дубль), Сэм Мортон, Зэйн Парех и Микаэль Баклунд, гол престижа «Кингз» на счету Тэйлора Уорда.

«Калгари» завершил сезон на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 96 очков и уступив «Сент-Луис Блюз» при равенстве очков по дополнительным показателям. «Лос-Анджелес» со 105 очками окончил регулярку на четвёртом месте Запада и в первом раунде плей-офф сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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