Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков. Таким образом, россиянин выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате сезона-2024/2025.

На одну шайбу меньше забросил Маклин Селебрини из «Сан‑Хосе». Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.

Ранее «Баффало» и «Филадельфия» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Победителем Президентского кубка стал «Виннипег Джетс», который записал в свой актив 116 очков.