Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35 2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:46 (sh) 2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp) 3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:10 4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24 4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11 4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15 5:3 Маклауд – 59:12 5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41
В составе «Филадельфии» дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков. Таким образом, россиянин выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате сезона-2024/2025.
На одну шайбу меньше забросил Маклин Селебрини из «Сан‑Хосе». Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.
Ранее «Баффало» и «Филадельфия» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Победителем Президентского кубка стал «Виннипег Джетс», который записал в свой актив 116 очков.
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