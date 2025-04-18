Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ

Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Цукер, Бернард-Докер) – 04:35     2:0 Кребс (Так, Клифтон) – 13:46 (sh)     2:1 Мичков (Фёрстер, Кутюрье) – 15:09 (pp)     3:1 Куинн (Маклауд, Петерка) – 16:10     4:1 Петерка (Маклауд, Куинн) – 21:24     4:2 Мичков (Кутюрье, Конечны) – 27:11     4:3 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 40:15     5:3 Маклауд – 59:12     5:4 Бринк (Мичков, Пилинг) – 59:41    

В составе «Филадельфии» дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков. Таким образом, россиянин выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забросив 26 шайб в регулярном чемпионате сезона-2024/2025.

На одну шайбу меньше забросил Маклин Селебрини из «Сан‑Хосе». Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.

Ранее «Баффало» и «Филадельфия» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Победителем Президентского кубка стал «Виннипег Джетс», который записал в свой актив 116 очков.

Материалы по теме
Все пары плей-офф НХЛ определены! «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»
Видео
Все пары плей-офф НХЛ определены! «Вашингтон» ждёт битва с «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android