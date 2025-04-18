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Стало известно, что Малкин и Кросби подарили Овечкину в честь его рекорда по голам в НХЛ

Стало известно, что Малкин и Кросби подарили Овечкину в честь его рекорда по голам в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Уилсон) – 04:08     1:1 Раст (Койвунен, Грызлик) – 04:54     2:1 Раст (Кросби, Койвунен) – 27:19 (pp)     3:1 Кросби (Томасино, Дьюар) – 31:56     3:2 Овечкин (Строум, Дюбуа) – 36:56 (pp)     4:2 Хайнен – 48:46 (sh)     5:2 Томасино (Ракелль, Грызлик) – 49:01    

После матча российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы по случаю его рекорда по голам в НХЛ.

Фото: Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз»

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.

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