Стало известно, что Малкин и Кросби подарили Овечкину в честь его рекорда по голам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

После матча российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы по случаю его рекорда по голам в НХЛ.

Фото: Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз»

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, в которых записал в свой актив 44 гола и 29 результативных передач при коэффициенте полезности «+16».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1491 игра, в которых он забил 897 голов и сделал 726 результативных передач.