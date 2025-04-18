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Леон Драйзайтль стал лучшим снайпером сезона-2024/2025 НХЛ, Александр Овечкин — в топ-3

Леон Драйзайтль стал лучшим снайпером сезона-2024/2025 НХЛ, Александр Овечкин — в топ-3
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39-летний российский нападающий Александр Овечкин разделил третье место в гонке лучших снайперов по итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 НХЛ. На счету Овечкина 44 заброшенные шайбы в 65 матчах. Лучшим в сезоне стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забивший 52 гола в 71 игре.

Второе место по итогам гонки снайперов занял Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), забросивший 45 шайб в 82 матчах. 44 гола, как и у Овечкина, на счету Тейджа Томпсона («Баффало Сэйбрз»), ему потребовалось на это 76 игр.

44 шайбы Овечкина за сезон являются новым снайперским рекордом для 39-летних игроков и повторением снайперского рекорда Горди Хоу в возрасте 39 лет и выше (44 гола в возрасте 40 лет).

Видео: Овечкин празднует в ресторане рекорд по голам в НХЛ

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