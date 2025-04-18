Никита Кучеров выиграл «Арт Росс», невероятный выход «МЮ» в полуфинал ЛЕ. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ, «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/2 финала Лиги Европы в сумасшедшем матче с «Лионом» с девятью голами, 39-летний Александр Овечкин улучшил свой снайперский рекорд в НХЛ до 897 шайб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».