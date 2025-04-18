Никита Кучеров выиграл «Арт Росс», невероятный выход «МЮ» в полуфинал ЛЕ. Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ, «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/2 финала Лиги Европы в сумасшедшем матче с «Лионом» с девятью голами, 39-летний Александр Овечкин улучшил свой снайперский рекорд в НХЛ до 897 шайб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он выиграл «Арт Росс» второй раз подряд.
- «МЮ» вышел в полуфинал Лиги Европы, пропустив два и забив три в экстра-таймах с «Лионом».
- Александр Овечкин забил 897-й гол в карьере в НХЛ.
- Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Горди Хоу для игроков в возрасте 39+.
- Хайкин отразил два пенальти в серии с «Лацио» и вывел «Будё-Глимт» в 1/2 финала ЛЕ.
- Леон Драйзайтль стал лучшим снайпером сезона-2024/2025 НХЛ, Александр Овечкин — в топ-3.
- Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ.
- «Тоттенхэм» победил «Айнтрахт» в ответном матче и вышел в полуфинал Лиги Европы.
- Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».
- Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Баффало».
- «Челси» дома проиграл «Легии», но вышел в полуфинал Лиги конференций.
- «Спартак» дома крупно выиграл у «Салавата» и одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ.
- Определились пары 1/2 финала Лиги Европы.
- Определились пары 1/2 финала Лиги конференций.
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